У Дніпрі разом з БПЛА в новорічну ніч попри заборону піротехніки вибухали салюти

Таки знайшлися сміливці, які запускали салюти в новорічну ніч.

Попри заборону на використання салютів та петард, у деяких районах Дніпра, за словами місцевих, було видно феєрверки. Зокрема, гучні звуки піротехніки чули на житловому масиві Західний.

Момент запуску феєрверків зняли на відео місцеві мешканці.

За 20 хвилин після цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ударних БПЛА в напрямку Дніпра, а мешканці деяких районів повідомляли про характерні жужащі звуки “мопедів”.

Однак варто зауважити, що порушників, які наважилися запустити салют в новорічну ніч було небагато. Загалом у місті цієї ночі було тихо, якщо не враховувати відлуння вибухів з Дніпровського району, де знищували п’ять ворожих БПЛА.

Нагадаємо, що 6 листопада цього року Верховна Рада України прийняла закон №7438, згідно з яким заборонено використання та поширення всіх салютів, феєрверків та петард, за винятком піротехнічних засобів класу F1 — найтихіших та найбезпечніших.

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