В Україні нібито хочуть запровадити 18% податку на перекази з картки на картку: чи так це

Це прокоментував голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Він зазначив, що ця інформація не є правдою – українців не планують обкладати таким податком.
Черговий самопроголошений божевільний експерт у звичній спробі пошуку дешевого хайпу написав у себе в фб, що кожне перерахахування на рахунок кожної особи відповідно до затвердженої урядом Нацстратегіі доходів буде обкладатися податком 18%. В передноворічному вакуумі економічної інформації, «новину» понесли. Знаючи відповідь, сам ще раз перечитав стратегію. Передбачувано не знайшов. Але осад залишився. Ну невже ми настільки інфантильні, що маємо на другому році війни вестися на абсолютних неадекватів та їх свідоме або несвідоме (за її відсутності) проросійське ІПСО? – зазначив він.
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