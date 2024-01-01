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  • В Украине якобы хотят ввести 18% налога на переводы с карты на карту: так ли это

В Украине якобы хотят ввести 18% налога на переводы с карты на карту: так ли это

Сегодня 08:58
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Недавно СМИ со ссылкой на Национальную стратегию доходов, принятую Кабмином 27 декабря, писали, что в Украине якобы хотят ввести 18% налога на переводы с карты на карту.

Новости Днепра про В Украине якобы хотят ввести 18% налога на переводы с карты на карту: так ли это

Это прокомментировал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев

Он отметил, что эта информация не является правдой — украинцев не планируют облагать таким налогом.

Очередной самопровозглашенный безумный эксперт в привычной попытке поиска дешевого хайпа написал у себя в фб, что каждое перечисление на счет каждого лица в соответствии с утвержденной правительством Нацстратегией доходов будет облагаться налогом в 18%. В предновогоднем вакууме экономической информации «новость» понесли. Зная ответ, еще раз перечитал стратегию. Предсказуемо не нашел. Но осадок остался. Ну неужели мы настолько инфантильны, что на втором году войны должны вестись на абсолютных неадекватов и их сознательное или бессознательное (при ее отсутствии) пророссийское ИПСО? — отметил он.

Новости Днепра про В Украине якобы хотят ввести 18% налога на переводы с карты на карту: так ли это

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Новости Днепра про В Украине якобы хотят ввести 18% налога на переводы с карты на карту: так ли этоУкраїнська Новости Днепра про В Украине якобы хотят ввести 18% налога на переводы с карты на карту: так ли этоРусский

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