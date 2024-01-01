В Днепре в первую ночь года рождались только мальчики

В Днепре сообщили, кто первым родился в 2024 году. По информации горсовета, это был мальчик. Маленький украинец весом 3 кг 500 граммов родился в 5:43 в одном из родильных Днепра.
Мама мальчика – переселенка из Донецка, которая живет в Первотравенске, но рожала в Днепре. Как сообщили медики, всего этой ночью родилось 5 детей – все они мальчики.
Однако за прошедшие сутки на свет всего появилось 4 девочки и 11 мальчиков.
По итогам 2023 года в Днепре родилось 537 малышей: 267 девочек и 270 мальчиков. В прошлом году медики нашего города приняли роды у 71 женщины-переселенки.
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