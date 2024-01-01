Жители Днепра могут бесплатно получить у семейного врача психологические услуги: какие именно

Все врачи, предоставляющие услуги в рамках этого пакета, прошли специальное обучение.

В Украине 8 620 врачей в 865 медучреждениях первичной медпомощи оказывают услуги по охране ментального здоровья в рамках пакета «Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи». В 2024 году еще 800 медучреждений «первички» должны присоединиться к этому проекту.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Отмечается, что по этому пакету пациент (взрослый или ребенок) может бесплатно получить раннюю диагностику и базовую психологическую помощь. В частности, семейный врач, педиатр или терапевт может провести оценку психического состояния и оказать медицинскую и психологическую помощь пациентам с расстройствами психики в пределах своей компетенции.

Среди услуг, которые медучреждение обязано предоставлять в рамках пакета «Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи», есть также следующие:

Оценка психического статуса пациента, направленная на выявление психических и неврологических расстройств (ПНР), а также оценка психического статуса детей, направленных на выявление эмоциональных расстройств, поведенческих расстройств, насилия (физического, сексуального, эмоционального, запущенности и других форм жестокого обращения). Направление на проведение лабораторных и инструментальных исследований по исключению ПНР, вызванных состоянием физического здоровья. Направление пациента (по согласию и при необходимости) к врачу-психиатру. Составление плана ведения и лечения пациента с установленными расстройствами. Предоставление пациенту первой психологической помощи. Мониторинг лечения и контроль выполнения плана наблюдения и лечения. Обеспечение сопровождения пациента с ПНР. Направление пациента при отсутствии положительной динамики в его состоянии после применения психосоциальных, фармакологических и поведенческих вмешательств к узким специалистам (психиатру, психологу, психотерапевту, психофизиологу, наркологу и/или неврологу) и взаимодействие с ними. Направление пациента при наличии показаний в другие учреждения здравоохранения для предоставления им специализированной медпомощи и других медуслуг. Предоставление своевременной неотложной медпомощи пациенту при состояниях, возникших при оказании медицинских услуг и угрожающих жизни. Психологическая поддержка членов семьи, законных представителей и/или лиц, осуществляющих уход за пациентом, а также информирование их о проблемах с психическим здоровьем пациента и влиянии близкого окружения на выздоровление родственника. Обучение пациента технике самопомощи.

Также предусмотрена возможность предоставления медпомощи телемедицинскими средствами (телеконсультирование/телевидеоконсультирование в режиме реального или отложенного времени).

Отметим, все эти и другие услуги в пределах пакета абсолютно бесплатны для пациента!

Проверить, в каких медучреждениях Днепра можно получить первую психологическую помощь, можно на интерактивной карте или спросив об этом у операторов горячей линии НСЗУ по номеру 16-77.

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