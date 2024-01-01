Жители Днепра могут бесплатно получить у семейного врача психологические услуги: какие именно

В Украине 8 620 врачей в 865 медучреждениях первичной медпомощи оказывают услуги по охране ментального здоровья в рамках пакета «Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи». В 2024 году еще 800 медучреждений «первички» должны присоединиться к этому проекту.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Отмечается, что по этому пакету пациент (взрослый или ребенок) может бесплатно получить раннюю диагностику и базовую психологическую помощь. В частности, семейный врач, педиатр или терапевт может провести оценку психического состояния и оказать медицинскую и психологическую помощь пациентам с расстройствами психики в пределах своей компетенции.
Среди услуг, которые медучреждение обязано предоставлять в рамках пакета «Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи», есть также следующие:
Также предусмотрена возможность предоставления медпомощи телемедицинскими средствами (телеконсультирование/телевидеоконсультирование в режиме реального или отложенного времени).
Отметим, все эти и другие услуги в пределах пакета абсолютно бесплатны для пациента!
Проверить, в каких медучреждениях Днепра можно получить первую психологическую помощь, можно на интерактивной карте или спросив об этом у операторов горячей линии НСЗУ по номеру 16-77.
Читайте также:
Автор:
В Днепре более 2 тыс разных улиц и переулков. Часть…
Таки нашлись смельчаки, которые запускали салюты в новогоднюю ночь.
Некоторые магазины уничтожены.
Недавно СМИ со ссылкой на Национальную стратегию доходов, принятую Кабмином…
В Днепре более 2 тыс разных улиц и переулков. Часть из низ названы в честь времен года, месяцев и даже «новогодних» деревьев.
Таки нашлись смельчаки, которые запускали салюты в новогоднюю ночь.
Некоторые магазины уничтожены.
Важная информация!
Недавно СМИ со ссылкой на Национальную стратегию доходов, принятую Кабмином 27 декабря, писали, что в Украине якобы хотят ввести 18% налога на переводы с карты на карту.
Одевайтесь теплее, друзья!
Сегодня враг целый день обстреливал Никопольщину.
В Днепре на Победе в канун Нового года распускаются "котики".
В Днепре на перекрестке улиц Святослава Храброго и Владимира Мосаковского произошло ДТП.
Сегодня враг обстреливал Никополь.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!