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У Дніпровському районі під час тривоги збили КАР Х-59

Сьогодні 17:46
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У Дніпрі під час тривоги, яка тривала з 15:57 до 17:29, чули вибух.
Новости Днепра про У Дніпровському районі під час тривоги збили КАР Х-59

Фото умовне.

Як стало відомо, у Дніпровському районі наші захисники знищили керовану авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомили у Повітряному командуванні “Схід”.

У Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряного командування “Схід” знищено керовану авіаційну ракету Х-59, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про У Дніпровському районі під час тривоги збили КАР Х-59

Дякуємо нашим захисникам!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у новорічну ніч росіяни атакували Дніпро безпілотниками: є влучання.

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