У Дніпровському районі під час тривоги збили КАР Х-59

Як стало відомо, у Дніпровському районі наші захисники знищили керовану авіаційну ракету Х-59.
Про це повідомили у Повітряному командуванні “Схід”.
У Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряного командування “Схід” знищено керовану авіаційну ракету Х-59, – йдеться у повідомленні.
Дякуємо нашим захисникам!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у новорічну ніч росіяни атакували Дніпро безпілотниками: є влучання.
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