У Дніпрі чули вибух: що відомо

Тривога триває - будьте у безпечних місцях!

У Дніпрі під час повітряної тривоги чули вибух.

Як повідомляли у Повітряних силах, у напрямку міста летіла ракета.

Ракета в напрямку Дніпра! – повідомили у ПС.

Зазначимо, моніторингові канали писали, що працює ППО.

Чекаємо на офіційну інформацію від ОВА!

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