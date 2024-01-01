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У Дніпрі чули вибух: що відомо

Сьогодні 17:00
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Тривога триває - будьте у безпечних місцях!

Новости Днепра про У Дніпрі чули вибух: що відомо

У Дніпрі під час повітряної тривоги чули вибух.

Як повідомляли у Повітряних силах, у напрямку міста летіла ракета.

Ракета в напрямку Дніпра! – повідомили у ПС. 

Новости Днепра про У Дніпрі чули вибух: що відомо

Зазначимо, моніторингові канали писали, що працює ППО.

Чекаємо на офіційну інформацію від ОВА!

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Новости Днепра про У Дніпрі чули вибух: що відомоУкраїнська

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