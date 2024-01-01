У Дніпрі чули вибух: що відомо

У Дніпрі під час повітряної тривоги чули вибух.
Як повідомляли у Повітряних силах, у напрямку міста летіла ракета.
Ракета в напрямку Дніпра! – повідомили у ПС.
Зазначимо, моніторингові канали писали, що працює ППО.
Чекаємо на офіційну інформацію від ОВА!
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