В Днепровском районе во время тревоги сбили ракету Х-59

В Днепре во время тревоги, которая длилась с 15:57 до 17:29, слышали взрыв.

Как стало известно, в Днепровском районе наши защитники уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59.

Об этом сообщили в Воздушном командовании «Схід».

В Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушного командования «Схід» уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59, — говорится в сообщении.

Спасибо нашим защитникам!

Напомним, ранее мы писали, что в новогоднюю ночь россияне атаковали Днепр беспилотниками: есть попадание.

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