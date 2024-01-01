В Днепровском районе во время тревоги сбили ракету Х-59

Как стало известно, в Днепровском районе наши защитники уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59.
Об этом сообщили в Воздушном командовании «Схід».
В Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушного командования «Схід» уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59, — говорится в сообщении.
Спасибо нашим защитникам!
Напомним, ранее мы писали, что в новогоднюю ночь россияне атаковали Днепр беспилотниками: есть попадание.
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