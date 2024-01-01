У Дніпрі в яхт-клубі “Січ” через аномально теплу зиму ось-ось розквітне магнолія (ФОТО)

Аномальне тепло "розбудило" рослину.

У Дніпрі в яхт-клубі “Січ” ось-ось може розквітнути магнолія – на дереві через аномально теплу погоду з’явилися бруньки.

Про це повідомляє dnepr.info.

Зазначимо, магнолії мають квітнути навесні або на початку літа – все залежить від виду. Таке раннє пробудження небезпечне для дерева, адже коли вдарять морози, воно може сильно постраждати.

Нагадаємо, раніше ми писали, що синоптики розповіли, коли Дніпро опиниться під впливом Арктики. Також ми повідомляли, що на Перемозі через аномальне теплу погоду розпускаються “котики”.

Читайте також:

Українська

Автор: