В Днепре в яхт-клубе «Сич» из-за аномально теплой зимы вот-вот расцветет магнолия (ФОТО)

Аномальное тепло "разбудило" растение.

В Днепре в яхт-клубе “Сич” вот-вот может расцвести магнолия – на дереве из-за аномально теплой погоды появились почки.

Об этом сообщает dnepr.info.

Отметим, магнолии должны цвести весной или в начале лета – все зависит от вида. Такое раннее пробуждение опасно для дерева, ведь когда ударят морозы, оно может сильно пострадать.

Напомним, ранее мы писали, что синоптики рассказали, когда Днепр окажется под влиянием Арктики. Также мы сообщали, что на Победе из-за аномальной теплой погоды распускаются «котики».

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