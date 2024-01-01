В Днепре в яхт-клубе «Сич» из-за аномально теплой зимы вот-вот расцветет магнолия (ФОТО)

В Днепре в яхт-клубе “Сич” вот-вот может расцвести магнолия – на дереве из-за аномально теплой погоды появились почки.
Об этом сообщает dnepr.info.
Отметим, магнолии должны цвести весной или в начале лета – все зависит от вида. Такое раннее пробуждение опасно для дерева, ведь когда ударят морозы, оно может сильно пострадать.
Напомним, ранее мы писали, что синоптики рассказали, когда Днепр окажется под влиянием Арктики. Также мы сообщали, что на Победе из-за аномальной теплой погоды распускаются «котики».
Читайте также:
Автор:
Новый год наступил!
На этой неделе Днепр окажется под влиянием арктического воздуха.
В Днепре более 2 тыс разных улиц и переулков. Часть…
Все врачи, предоставляющие услуги в рамках этого пакета, прошли специальное…
Новый год наступил!
На этой неделе Днепр окажется под влиянием арктического воздуха.
В Днепре более 2 тыс разных улиц и переулков. Часть из низ названы в честь времен года, месяцев и даже «новогодних» деревьев.
Все врачи, предоставляющие услуги в рамках этого пакета, прошли специальное обучение.
На Днепропетровщине упавший с моста автомобиль перебил газопровод.
В Днепре в новогоднюю ночь рождались только мальчишки.
Таки нашлись смельчаки, которые запускали салюты в новогоднюю ночь.
Некоторые магазины уничтожены.
Важная информация!
Недавно СМИ со ссылкой на Национальную стратегию доходов, принятую Кабмином 27 декабря, писали, что в Украине якобы хотят ввести 18% налога на переводы с карты на карту.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!