Минус 15: синоптики рассказали, когда Днепр окажется под влиянием Арктики

На этой неделе Днепр окажется под влиянием арктического воздуха.

Первая неделя 2024 года принесет в Украину значительное похолодание. Как сообщает украинская синоптикиня Наталья Диденко, 1 и 2 января еще задержатся комфортные весенние плюсы, а вот с 3 января по всей территории нашей страны значительно похолодает. В частности, под влиянием арктической воздушной массы окажутся северные регионы, восточные и частично центральные – Полтавщина и Днепр.

Холодная погода продержится как минимум до конца недели. Наибольшие показатели могут достигать где-то в ночные часы -10-15 градусов, при прояснениях еще на 2-3 градуса ниже.

Избежать январских морозов смогут только южные и западные регионы Украины, где в течение недели будет достаточно тепло, а иногда даже с плюсами. Морозы ослабеют, по предварительным прогнозам, только 7 января.

К этому на дороги вернется гололедица, которая образуется после кратковременных осадков, прогнозируемых на 5 и 6 января. В Днепре холоднее всего будет в среду, 3 января, когда температура ночью может достичь минус 15 градусов мороза.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: