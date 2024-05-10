Погода на 10 мая: в Днепре будет ясно и без осадков

Хорошего дня, друзья!

Согласно прогнозам синоптиков, по утрам в Днепре небо будет ясным, таким оно и останется в течение всего дня. Без осадков! Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +16°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.

Народные приметы на 10 мая:

Стаи птиц — к богатому урожаю ягод.

Вечерний туман — к потеплению.

Кукушка поет — к концу мая будет тепло.

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