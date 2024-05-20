Сезон открыт: в Днепре заработал бассейн под открытым небом

Сегодня, 20 мая, в Днепре на левом берегу открылся бассейн под открытым небом.

Бассейн под открытым небом открыли для посетителей в Университете таможенного дела и финансов. Он работает ежедневно с 7:00 до 21:00. Поплавать там можно за 150 гривен в час.

Об этом сообщили на странице бассейна в Instagram.

“У нас для Вас отличная новость! 20.05.24 бассейн начинает работать! Цена 150 грн/час. Ждем каждый день с 7:00 до 21:00. До встречи”, – сообщила администрация бассейна.

В комментариях под сообщением отметили, что бассейн с подогревом. Также там есть все для занятий по плаванию.

Что нужно для посещения бассейна:

медицинскую справку от семейного врача;

шапочка;

одежда для плавания;

обувь для бассейна;

очки для плавания;

полотенце.

Бассейн расположен по адресу: улица Аржанова, 12. Номер: 0667933327

Напомним, что в Днепре на правом берегу работает бассейн в ДНУЗТ по адресу Лазаряна, 2a. Стоимость разового посещения: 150 грн. Также – бассейн Медицинской академии по адресу Севастопольская 17Д.

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