Сезон открыт: в Днепре заработал бассейн под открытым небом

Бассейн под открытым небом открыли для посетителей в Университете таможенного дела и финансов. Он работает ежедневно с 7:00 до 21:00. Поплавать там можно за 150 гривен в час.
Об этом сообщили на странице бассейна в Instagram.
“У нас для Вас отличная новость! 20.05.24 бассейн начинает работать! Цена 150 грн/час. Ждем каждый день с 7:00 до 21:00. До встречи”, – сообщила администрация бассейна.
В комментариях под сообщением отметили, что бассейн с подогревом. Также там есть все для занятий по плаванию.
Что нужно для посещения бассейна:
Бассейн расположен по адресу: улица Аржанова, 12. Номер: 0667933327
Напомним, что в Днепре на правом берегу работает бассейн в ДНУЗТ по адресу Лазаряна, 2a. Стоимость разового посещения: 150 грн. Также – бассейн Медицинской академии по адресу Севастопольская 17Д.
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