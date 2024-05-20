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В музей в Днепре передали лодку «Крым», возле которой недавно попала ракета

Сегодня 16:09
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Лодку, которая побило обломками во время ракетного удара по Днепру 19 апреля, передали в музей.

Новости Днепра про В музей в Днепре передали лодку

19 апреля Днепропетровская область пережила очередную массированную атаку. Несколько ракет сбили прямо над Днепром. Как оказалось, в результате обстрела была повреждена челночная станция на ж/м Северный.

Одна из лодок, побитая обломками и взрывной волной, была передана в Технический музей «Машины времени».

Лодочная станция «Сом» расположена неподалеку ж/м Северный и работает еще с 80-х годов, ее существование было под угрозой, 19 апреля в 5:00 утра сюда прилетела ракета РФ, несмотря на то, что торпедные катера и подводные лодки не стояли на ее пирсах, – рассказал директор Технического музея «Машины времени» Михаил Прудников.

В результате обстрела пострадавших среди людей не было, но лодки повредило взрывной волной.

Где-то 30 лодок получили значительные повреждения. Среди них старый катер «Крым» 1979 выпуска. Его владелец Дмитрий согласился передать лодку в музей.

Отныне «Крым» присоединится к коллекции артефактов выставки «История Победы», которая расскажет о пострадавших зданиях, истории очевидцев событий, артефактах, появившихся в результате ракетных ударов РФ по городу Днепр.

Новости Днепра про В музей в Днепре передали лодку

Новости Днепра про В музей в Днепре передали лодку

Новости Днепра про В музей в Днепре передали лодку

Напомним, в Днепре авто, сгоревшее после прилета по СТО в декабре 2023, передали в музей.

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