Предновогоднее чудо: на Победе из-за аномальной теплой погоды распускаются «котики»

В Днепре на Победе в канун Нового года распускаются "котики".

Это очень необычное явление для середины зимы. Обычно ива начинает цвести в конце марта или с середины апреля. Цветение продолжается до середины мая.

Во время созревания цветки раскрываются, а на конце тычинок можно будет увидеть желтую пыльцу.

Высокие температуры и повышенная влажность разбудили иву.

По прогнозам синоптиков, нас ждет аномально теплый январь. В некоторых южных областях температура поднимется даже до +12.

Если у вас на участке зацвела ива, нужно удобрить землю калийной смесью, чтобы растение не погибло в мороз.

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