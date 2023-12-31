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  • Предновогоднее чудо: на Победе из-за аномальной теплой погоды распускаются «котики»

Предновогоднее чудо: на Победе из-за аномальной теплой погоды распускаются «котики»

Сегодня 17:11
просмотров

В Днепре на Победе в канун Нового года распускаются "котики".

Новости Днепра про Предновогоднее чудо: на Победе из-за аномальной теплой погоды распускаются

Новости Днепра про Предновогоднее чудо: на Победе из-за аномальной теплой погоды распускаются

Это очень необычное явление для середины зимы. Обычно ива начинает цвести в конце марта или с середины апреля. Цветение продолжается до середины мая.

Новости Днепра про Предновогоднее чудо: на Победе из-за аномальной теплой погоды распускаются

Во время созревания цветки раскрываются, а на конце тычинок можно будет увидеть желтую пыльцу.

Новости Днепра про Предновогоднее чудо: на Победе из-за аномальной теплой погоды распускаются

Высокие температуры и повышенная влажность разбудили иву.

По прогнозам синоптиков, нас ждет аномально теплый январь. В некоторых южных областях температура поднимется даже до +12.

Если у вас на участке зацвела ива, нужно удобрить землю калийной смесью, чтобы растение не погибло в мороз.

Новости Днепра про Предновогоднее чудо: на Победе из-за аномальной теплой погоды распускаются

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Новости Днепра про Предновогоднее чудо: на Победе из-за аномальной теплой погоды распускаются Українська Новости Днепра про Предновогоднее чудо: на Победе из-за аномальной теплой погоды распускаются Русский

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