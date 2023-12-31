Предновогоднее чудо: на Победе из-за аномальной теплой погоды распускаются «котики»

Это очень необычное явление для середины зимы. Обычно ива начинает цвести в конце марта или с середины апреля. Цветение продолжается до середины мая.
Во время созревания цветки раскрываются, а на конце тычинок можно будет увидеть желтую пыльцу.
Высокие температуры и повышенная влажность разбудили иву.
По прогнозам синоптиков, нас ждет аномально теплый январь. В некоторых южных областях температура поднимется даже до +12.
Если у вас на участке зацвела ива, нужно удобрить землю калийной смесью, чтобы растение не погибло в мороз.
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