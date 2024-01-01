На Дніпропетровщині ВАЗ врізався у двоповерховий автобус, який їхав до Польщі

У Кам'янському на Дніпропетровщині ВАЗ "наздогнав" переповнений пасажирами автобус.

У понеділок, 1 січня, близько 9:20 у Кам’янському сталася ДТП, про це повідомила завідувачка Кам’янської підстанції обласної станції ЕМД Лариса Биданцева.

На одному з автошляхів ВАЗ “наздогнав” двоповерховий автобус, який прямував до Польщі. Салон був набитий пасажирами, однак вдалося уникнути жертв. Постраждав тільки 26-річний водій ВАЗ, який влетів на своїй автівці у задню частину автобуса.

У водія закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закритий перелом правого стегна та гомілки. На місці йому надали першу медичну допомогу, стабілізували його стан та ушпиталили до однієї з лікарень Кам’янського.

Наразі керманич під наглядом лікарів, а пасажири пересіли в інший автобус.

Зараз дорожньо-транспортні пригоди настільки почастішали, що немає того дня, щоб їх не було, а то 2-3 і більше за добу, – прокоментувала подію медик.

Нагадаємо, раніше у Марганці на Дніпропетровщині автівка злетіла з мосту на залізничні колії та перебила газопровід. Через це без газопостачання залишилися кілька сіл та місто. Крім цього, у Кам’янському дитина облилася окропом.

Читайте також:

Українська

Автор: