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На Дніпропетровщині автівка злетіла з мосту та заділа газогін

Сьогодні 12:09
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На Дніпропетровщині автівка, яка впала з мосту, перебила газогін.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині автівка злетіла з мосту та заділа газогін

У Марганці автівка злетіла з мосту. Через це без газу залишилася частина мешканців міста і трьох сіл. Про це повідомляє Марганецька міська рада.

Внаслідок ДТП на проїжджій частині при в’їзді до міста (на залізничному мосту) сталося загоряння газогону та пошкоджено лінії електропередач. Наразі без газопостачання залишилося чимало абонентів, які проживають у с. Іллінка, с. Добра Надія, с. Зоря і частина жителів Марганця.Аварійна бригада на місці і вже працює над усуненням пошкоджень.

Газопостачання відновиться по закінченню аварійних робіт.

Що з водієм автівки не уточнюється. 

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