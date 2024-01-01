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На Днепропетровщине ВАЗ врезался в двухэтажный автобус, ехавший в Польшу

Сегодня 16:09
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В Каменском на Днепропетровщине ВАЗ "догнал" переполненный пассажирами автобус.

Новости Днепра про На Днепропетровщине ВАЗ врезался в двухэтажный автобус, ехавший в Польшу

В понедельник, 1 января, около 9:20 в Каменском произошло ДТП, об этом сообщила заведующая Каменской подстанцией областной станции ЭМД Лариса Быданцева.

На одной из автодорог ВАЗ «догнал» двухэтажный автобус, направлявшийся в Польшу. Салон был набит пассажирами, однако удалось избежать жертв. Пострадал только 26-летний водитель ВАЗ, влетевший на своем автомобиле в заднюю часть автобуса.

У водителя закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом правого бедра и голени. На месте ему оказали первую медицинскую помощь, стабилизировали его состояние и госпитализировали в одну из больниц Каменского.

Сейчас водитель под наблюдением врачей, а пассажиры пересели в другой автобус.

Сейчас дорожно-транспортные происшествия настолько участились, что нет в тот день, чтобы их не было, а то 2-3 и больше суток, — прокомментировала происшествие медик.

Напомним, ранее в Марганце на Днепропетровщине автомобиль вылетел с моста на железнодорожные пути и перебил газопровод. Поэтому без газоснабжения остались несколько сел и город. Кроме этого, в Каменском ребенок облился кипятком.

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