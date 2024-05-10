Впала у кущ бузку: у Кам’янському жінка вижила після падіння з 9 поверху

Нещасний випадок трапився на проспекті Івана Мазепи у Кам’янському. Місцева жителька випала з вікна на 9-му поверсі, повідомляють місцеві ЗМІ. За інформацією очевидців, інцидент стався 10 травня близько 12 години дня.
Жінка випала з 9 поверху житлового будинку. Свідки кажуть, що вона впала в кущ бузку, який пом’якшив падіння.
Наразі відомо, що постраждалій 36 років. З переломами та забоєм мозку її доправили у реанімацію. Стан – тяжкий.
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