Впала у кущ бузку: у Кам’янському жінка вижила після падіння з 9 поверху

У Кам'янському на Дніпропетровщині жінка випала з 9-го поверху і вижила.

Нещасний випадок трапився на проспекті Івана Мазепи у Кам’янському. Місцева жителька випала з вікна на 9-му поверсі, повідомляють місцеві ЗМІ. За інформацією очевидців, інцидент стався 10 травня близько 12 години дня.

Жінка випала з 9 поверху житлового будинку. Свідки кажуть, що вона впала в кущ бузку, який пом’якшив падіння.

Наразі відомо, що постраждалій 36 років. З переломами та забоєм мозку її доправили у реанімацію. Стан – тяжкий.

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