У небі над Дніпропетровщиною збили ракету Х-59/69

Про це йдеться у повідомленні ПвК “Схід” у соцмережах.
В Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування “Схід” знищено керовану авіаційну ракету Х-59/69, – йдеться у дописі.
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак прокоментував збиття ворожої ракети.
Під захистом ППО. У небі над Дніпропетровщиною збили ракету. Наші відпрацювали у Криворізькому районі. Дякую, ПвК “Схід”, – сказано у дописі голови ОВА.
Збиття підтвердив і керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Сьогодні ми писали про те, що ворог вдарив по Нікополю 10 травня дронами-камікадзе.
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