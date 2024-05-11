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У небі над Дніпропетровщиною збили ракету Х-59/69

Сьогодні 17:42
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Сьогодні сили ППО знищили ворожу ракету у небі над Дніпропетровщиною.

Новости Днепра про У небі над Дніпропетровщиною збили ракету Х-59/69

Про це йдеться у повідомленні ПвК “Схід” у соцмережах.

В Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування “Схід” знищено керовану авіаційну ракету Х-59/69, – йдеться у дописі.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак прокоментував збиття ворожої ракети.

Під захистом ППО. У небі над Дніпропетровщиною збили ракету. Наші відпрацювали у Криворізькому районі. Дякую, ПвК “Схід”, – сказано у дописі голови ОВА.

Збиття підтвердив і керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Сьогодні ми писали про те, що ворог вдарив по Нікополю 10 травня дронами-камікадзе.

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