На Дніпропетровщині сили ППО знищили ворожий безпілотник

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Наші бійці ППО на варті. Знищили у Павлоградському районі ворожий безпілотник! Дякую за захист, — йдеться у дописі очільника ОВА.
Вчора під артилерійський удар потрапило одне із сіл Червоногригорівської громади. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.
Вночі на Дніпропетровщині було тихо.
Зараз в області оголошена повітряна тривога, яка триває понад 3 години.
Сьогодні ми писали про те, шо у Дніпрі “замінували” ТЦ “Епіцентр” та декілька лікарень.
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