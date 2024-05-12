На Дніпропетровщині сили ППО знищили ворожий безпілотник

Сили протиповітряної оборони знищили ворожий безпілотник у Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Наші бійці ППО на варті. Знищили у Павлоградському районі ворожий безпілотник! Дякую за захист, — йдеться у дописі очільника ОВА.

Вчора під артилерійський удар потрапило одне із сіл Червоногригорівської громади. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

Вночі на Дніпропетровщині було тихо.

Зараз в області оголошена повітряна тривога, яка триває понад 3 години.

Сьогодні ми писали про те, шо у Дніпрі “замінували” ТЦ “Епіцентр” та декілька лікарень.

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