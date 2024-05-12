В Днепре возле Краснопольского кладбища Subaru сбил бабушку

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный«.
Сначала была информация о гибели бабушки, но впоследствии оказалось, что женщина уцелела.
Старуху в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
Инцидент произошел на улице Новошкольная, в направлении Криворожского шоссе.
На месте работают следователи, выясняют детали аварии.
Сегодня в Днепре многие решили посетить кладбище на поминальные дни. На местах дежурят патрульные полицейские, которые следят за соблюдением порядка.
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