В Днепре возле Краснопольского кладбища Subaru сбил бабушку

В Днепре сегодня произошло серьезное ДТП.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный«.

Сначала была информация о гибели бабушки, но впоследствии оказалось, что женщина уцелела.

Старуху в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Инцидент произошел на улице Новошкольная, в направлении Криворожского шоссе.

На месте работают следователи, выясняют детали аварии.

Сегодня в Днепре многие решили посетить кладбище на поминальные дни. На местах дежурят патрульные полицейские, которые следят за соблюдением порядка.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: