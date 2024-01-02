Перейдите в безопасные места: сегодня россияне могут нанести массированный ракетный удар по Украине

Тревога объявлена по всей Украине!

В Воздушных силах сообщили, что россияне подняли в воздух 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – есть угроза пусков крылатых ракет. Позже в ВС добавили, что пуски все же произошли – первые ракеты уже в Сумской области, направление на Миргород.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие! – призвали военные.

Также Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА, призвал жителей Днепра и области не пренебрегать правилами безопасности.

Прошу не пренебрегать правилами безопасности. Перейдите в безопасное место. Воздушная тревога, – написал он.

Пожалуйста, берегите себя! Безопасность – превыше всего!

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