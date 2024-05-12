В Кривом Роге во время ликвидации пожара обнаружили мужчину без признаков жизни

В городе Кривой Рог на проспекте Южный Ингулецкого района произошел пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Инцидент произошел сегодня, около 10 утра.

Прибывшие на место спасатели установили, что пожар возник в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Горели вещи домашнего обихода на площади 10 кв. м. Пожар ликвидирован в 10:55, — говорится в сообщении спасателей.

Работники ГСЧС обнаружили мужчину без признаков жизни. В настоящее время его данные устанавливаются.

Что стало причиной смерти мужчины не сообщается

Сегодня мы писали о том, что в Днепре на ж/д вокзале будут выключать подсветку.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: