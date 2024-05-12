В Кривом Роге во время ликвидации пожара обнаружили мужчину без признаков жизни

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Инцидент произошел сегодня, около 10 утра.
Прибывшие на место спасатели установили, что пожар возник в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома. Горели вещи домашнего обихода на площади 10 кв. м. Пожар ликвидирован в 10:55, — говорится в сообщении спасателей.
Работники ГСЧС обнаружили мужчину без признаков жизни. В настоящее время его данные устанавливаются.
Что стало причиной смерти мужчины не сообщается
Сегодня мы писали о том, что в Днепре на ж/д вокзале будут выключать подсветку.
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