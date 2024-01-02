Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Уночі на Дніпропетровщині ППО знищила 6 безпілотників: уламки пошкодили лінію електропередач

Уночі на Дніпропетровщині ППО знищила 6 безпілотників: уламки пошкодили лінію електропередач

Сьогодні 07:44
просмотров

Росіяни вночі знову тероризували Дніпропетровщину.
Новости Днепра про Уночі на Дніпропетровщині ППО знищила 6 безпілотників: уламки пошкодили лінію електропередач

Фото умовне.

Близько опівночі вони направили на область безпілотники – працювала ППО. Бійці ПвК “Схід” знищили 6 шахедів – у Дніпровському, Синельниківському, Нікопольському та Новомосковському районах.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Він додав, що на Криворіжжі уламки БпЛА, який збили ввечері, пошкодили лінію електропередач – без світла залишилися кілька сотень родин. Фахівці вже все відновили.

Також окупанти били з важкої артилерії по Нікополю. Загиблих та постраждалих немає.

Повітряна тривога триває. Не виходьте з безпечного місця до її завершення, – додав Лисак.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні росіяни можуть завдати масованого ракетного удару по Україні

Читайте також:

Новости Днепра про Уночі на Дніпропетровщині ППО знищила 6 безпілотників: уламки пошкодили лінію електропередачУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Перше відключення 2024 року: де сьогодні у Дніпрі не буде світла
Новини Дніпра
Сьогодні 07:23
Перше відключення 2024 року: де сьогодні у Дніпрі не буде світла

Світла не буде з 8:00 до 17:00!

Перейдіть у безпечні місця: сьогодні росіяни можуть завдати масованого ракетного удару по Україні
Новини Дніпра
Сьогодні 06:37
Перейдіть у безпечні місця: сьогодні росіяни можуть завдати масованого ракетного удару по Україні

Тривога оголошена по всій Україні!

Яким був у Дніпрі перший день 2024 року в фото
Новини Дніпра
Вчора 22:13
Яким був у Дніпрі перший день 2024 року в фото

У Дніпрі перший день нового року був досить насищеним.

У Дніпрі 1 січня розквітла сакура (ФОТО)
Новини Дніпра
Вчора 21:25
У Дніпрі 1 січня розквітла сакура (ФОТО)

У Дніпрі аномальне тепло продовжує будити весняні рослини.

Наверх