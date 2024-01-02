Уночі на Дніпропетровщині ППО знищила 6 безпілотників: уламки пошкодили лінію електропередач

Росіяни вночі знову тероризували Дніпропетровщину.

Близько опівночі вони направили на область безпілотники – працювала ППО. Бійці ПвК “Схід” знищили 6 шахедів – у Дніпровському, Синельниківському, Нікопольському та Новомосковському районах.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Він додав, що на Криворіжжі уламки БпЛА, який збили ввечері, пошкодили лінію електропередач – без світла залишилися кілька сотень родин. Фахівці вже все відновили.

Також окупанти били з важкої артилерії по Нікополю. Загиблих та постраждалих немає.

Повітряна тривога триває. Не виходьте з безпечного місця до її завершення, – додав Лисак.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні росіяни можуть завдати масованого ракетного удару по Україні.

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