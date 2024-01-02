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Перейдіть у безпечні місця: сьогодні росіяни можуть завдати масованого ракетного удару по Україні

Сьогодні 06:37
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Тривога оголошена по всій Україні!

Новости Днепра про Перейдіть у безпечні місця: сьогодні росіяни можуть завдати масованого ракетного удару по Україні

У Повітряних силах повідомили, що росіяни підняли у повітря 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – є загроза пусків крилатих ракет. Пізніше у ПС додали, що пуски залізяччя все ж відбулися – перші ракети вже в Сумській області, напрямок на Миргород.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття! – закликали військові. 

Новости Днепра про Перейдіть у безпечні місця: сьогодні росіяни можуть завдати масованого ракетного удару по Україні

Також Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА, закликав мешканців Дніпра та області не нехтувати правилами безпеки.

Прошу не нехтувати правилами безпеки. Перейдіть у безпечні місця. Повітряна тривога, – написав він.

Новости Днепра про Перейдіть у безпечні місця: сьогодні росіяни можуть завдати масованого ракетного удару по Україні

Будь ласка, бережіть себе! Безпека – понад усе!

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Новости Днепра про Перейдіть у безпечні місця: сьогодні росіяни можуть завдати масованого ракетного удару по УкраїніУкраїнська

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