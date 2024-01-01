У Дніпрі 1 січня розквітла сакура (ФОТО)

У Дніпрі аномальне тепло продовжує будити весняні рослини.

Схоже тепер сакури квітнутимуть тричі на рік. Попри те, що на календарі 1 січня, погода останніми днями була аномально теплою. Після сніжного Різдва Новий рік ми зустрічали з “плюсами” за вікном. На це відреагували рослини та дерева, які вже вдруге за холодний сезон почали розпускатися.

Зокрема, у листопаді квітнули фруктові дерева – яблука, груші та вишні. Розпускалися троянди та верба. А ось 1 січня на Перемозі помітили сакуру, на якій раніше потрібного з’явилися рожеві квітки.

1 січня. +6. Розквітла вишня на Набережній, – написала Yuliya Ratsibarska у Facebook.

Розквітли три дерева, які висадили вздовж Набережної Перемоги. Квітки з’явилися високо на дереві, тому не всі перехожі їх помічають, зазначає авторка допису. Вдень у Дніпрі було майже +10, тому не дивно, що вишні почали оживати.

Однак на Дніпро сунуть морози, які можуть нашкодити деревам, які тільки-но почали цвісти. Ботаніки зазначають, що це негативно вплине на рослини, які можуть не почати квітнути на весні, позаяк період вегетації пройшли взимку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Дніпрі в яхт-клубі “Січ” через аномально теплу зиму ось-ось розквітне магнолія. Також на Перемозі через аномально теплу погоду розпускаються “котики”. Однак зовсім скоро до Дніпра завітає арктичне повітря.

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