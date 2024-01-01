Літають все нижче: ракету, яку запустили на Дніпро, збили завдяки очевидцям

Сили ППО приземлили ракету в Дніпровському районі. Звуки її знищення чули і дніпряни.
Однак ракети та БпЛа літають все нижче, тому їх все важче виявляти на радах. Частину з них вдається помітили завдяки повідомленням від цивільних, зазначають військові.
Засоби ураження росіян (крилаті ракети різних типів і БпЛА “Шахед”) літають все нижче щоб уникати радарів та постійно шукають безпечні коридори. Тож ваші повідомлення дозволяють виявляти і знищувати низьколітаючі цілі, – повідомив Євген Євтушенко.
Саме тому важливо повідомляти про проліт ракет не в телеграм-канали, а в застосунку єППО, або якщо це стосується мешканців Нікопольського району, то в особисті повідомлення очільнику РВА чи в бот @guchidefences_bot. Потрібна інформація про час, населений пункт та орієнтовний напрямок руху об’єкту.
Читайте також:
Автор:
Троє дзюдоїстів Дніпропетровщини потрапили в національний рейтинг кращих сезону 2023…
У Дніпрі пішов з життя відомий тренер.
Церковники нагадали нові дати церковних свят у січні.
У Дніпрі під час тривоги, яка тривала з 15:57 до…