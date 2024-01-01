Літають все нижче: ракету, яку запустили на Дніпро, збили завдяки очевидцям

Ракети, які через день летять в сторону Дніпра та Кривого Рогу, часто помічають завдяки цивільним.

збили над Дніпровським районом. У Дніпрі під час тривоги, яка тривала з 15:57 до 17:29, чули вибух. Як повідомили пізніше у Повітряному командуванні Схід, керовану авіаційну ракету х-59над Дніпровським районом.

Виявилося, що про проліт ракети в сторону Дніпра силам ППО повідомили жителі Нікопольщини. Про це розповів очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

За словами посадовця, близько сімнадцятої години російська крилата ракета прямувала в бік Дніпра через повітряний простір Нікопольського району. У сил ППО було всього 5 хвилин, щоб відреагувати на загрозу, повідомлення про яку вони отримали від місцевих мешканців.

Сили ППО приземлили ракету в Дніпровському районі. Звуки її знищення чули і дніпряни.

Однак ракети та БпЛа літають все нижче, тому їх все важче виявляти на радах. Частину з них вдається помітили завдяки повідомленням від цивільних, зазначають військові.

Засоби ураження росіян (крилаті ракети різних типів і БпЛА “Шахед”) літають все нижче щоб уникати радарів та постійно шукають безпечні коридори. Тож ваші повідомлення дозволяють виявляти і знищувати низьколітаючі цілі, – повідомив Євген Євтушенко.

Саме тому важливо повідомляти про проліт ракет не в телеграм-канали, а в застосунку єППО, або якщо це стосується мешканців Нікопольського району, то в особисті повідомлення очільнику РВА чи в бот @guchidefences_bot. Потрібна інформація про час, населений пункт та орієнтовний напрямок руху об’єкту.

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