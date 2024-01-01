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Яким був у Дніпрі перший день 2024 року в фото

Сьогодні 22:13
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У Дніпрі перший день нового року був досить насищеним.

Новости Днепра про Яким був у Дніпрі перший день 2024 року в фото

Минув перший день 2024 року, який виявився досить тривожним. Буквально за декілька хвилин після опівночі у Дніпрі чули вибухи, які лунали кілька разів ще ввечері. Однак сьогодні природа порадувала дніпрян теплою погодою, сонцем та неймовірним його заходом. 

На красу природи звернула увагу пані Оксана, яка опублікувала в Facebook зафільмовані нею моменти першого дня цього року. 

Зранку, тих хто прокинувся на роботу, зустрічало сонечко. 

Новости Днепра про Яким був у Дніпрі перший день 2024 року в фото

На вулицях залишилися кинуті продавцями ялинки. Зокрема, непродані дерева кинули на точках продажу на Перемозі, про що ми писали ТУТ.

Новости Днепра про Яким був у Дніпрі перший день 2024 року в фото

На Набережній Перемоги через аномальне тепло розквітла сакура, про що ми повідомляли раніше. 

Новости Днепра про Яким був у Дніпрі перший день 2024 року в фото

Схоже глобальне потепління у Дніпрі почнеться саме з ж/м Перемога, позаяк на території яхт-клубу Січ помітили магнолію, яка ось-ось розпуститься. 

Новости Днепра про Яким був у Дніпрі перший день 2024 року в фото

У Дніпрі 1 січня бачили також різних пташок та сову, яка хиже дивилася на людей, які проходили поруч.

Новости Днепра про Яким був у Дніпрі перший день 2024 року в фото

Вдень трохи похмарило і здавалося, наче ось-ось піде сніг.

Новости Днепра про Яким був у Дніпрі перший день 2024 року в фото

Однак зовсім скоро сонечко повернулося.

Новости Днепра про Яким був у Дніпрі перший день 2024 року в фото

Новости Днепра про Яким був у Дніпрі перший день 2024 року в фото

Увечері 1 січня дніпряни бачили неймовірний захід сонця, який вдалося зафільмувати на камеру. Зазвичай, небо такого кольору віщує вітряну та холодну погоду.

Новости Днепра про Яким був у Дніпрі перший день 2024 року в фото

Новости Днепра про Яким був у Дніпрі перший день 2024 року в фото

Новости Днепра про Яким був у Дніпрі перший день 2024 року в фото

Новости Днепра про Яким був у Дніпрі перший день 2024 року в фото

Ось таким був перший день 2024 року. Далі треба пережити ще 365, позаяк цей рік – високосний. 

Новости Днепра про Яким був у Дніпрі перший день 2024 року в фото

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