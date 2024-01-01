Яким був у Дніпрі перший день 2024 року в фото

У Дніпрі перший день нового року був досить насищеним.

Минув перший день 2024 року, який виявився досить тривожним. Буквально за декілька хвилин після опівночі у Дніпрі чули вибухи, які лунали кілька разів ще ввечері. Однак сьогодні природа порадувала дніпрян теплою погодою, сонцем та неймовірним його заходом.

На красу природи звернула увагу пані Оксана, яка опублікувала в Facebook зафільмовані нею моменти першого дня цього року.

Зранку, тих хто прокинувся на роботу, зустрічало сонечко.

На вулицях залишилися кинуті продавцями ялинки. Зокрема, непродані дерева кинули на точках продажу на Перемозі, про що ми писали ТУТ.

На Набережній Перемоги через аномальне тепло розквітла сакура, про що ми повідомляли раніше.

Схоже глобальне потепління у Дніпрі почнеться саме з ж/м Перемога, позаяк на території яхт-клубу Січ помітили магнолію, яка ось-ось розпуститься.

У Дніпрі 1 січня бачили також різних пташок та сову, яка хиже дивилася на людей, які проходили поруч.

Вдень трохи похмарило і здавалося, наче ось-ось піде сніг.

Однак зовсім скоро сонечко повернулося.

Увечері 1 січня дніпряни бачили неймовірний захід сонця, який вдалося зафільмувати на камеру. Зазвичай, небо такого кольору віщує вітряну та холодну погоду.

Ось таким був перший день 2024 року. Далі треба пережити ще 365, позаяк цей рік – високосний.

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