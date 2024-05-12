Силы ПВО уничтожили враждебную цель над Криворожьем

Стражи неба уничтожили враждебную цель над Криворожьем.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Еще минус 1 враждебная цель! Ее наши стражи неба ликвидировали над Криворожьем. Вы – мощь, – заявил глава ОВА.

Сегодня мы писали о том, что на Днепропетровщине силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник.

Также Сергей Лысак сообщил о том, что за день Никопольщина пережила 6 атак.

Враг стрелял по населенным пунктам района по тяжелой артиллерии. оккупанты выпустили более полутора десятков снарядов. Били и дронами-камикадзе.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

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