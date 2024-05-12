В Днепре на улице Военно-Морская подросток выстрелил в голову мужчины

В соцсетях публиковали информацию о том, что между 17-летним подростком и его 39-летним соседом произошла ссора.
У него возможно огнестрельное ранение головы.
Факт стрельбы нам подтвердила представитель Днепровского районного управления полиции Алина Стадник.
Детали инцидента будут завтра.
В ходе конфликта парень выстрелил соседу в голову.
После ранения 39-летнего мужчину забрала карета скорой помощи.
Сегодня мы писали о том, что в Днепре около Краснопольского кладбища Subaru сбил бабушку.
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