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В Днепре на улице Военно-Морская подросток выстрелил в голову мужчины

Сегодня 18:31
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Сегодня в Днепре на улице Военно-Морская произошла стрельба.

Новости Днепра про В Днепре на улице Военно-Морская подросток выстрелил в голову мужчины

В соцсетях публиковали информацию о том, что между 17-летним подростком и его 39-летним соседом произошла ссора.

У него возможно огнестрельное ранение головы.

Факт стрельбы нам подтвердила представитель Днепровского районного управления полиции Алина Стадник.

Детали инцидента будут завтра.

В ходе конфликта парень выстрелил соседу в голову.

После ранения 39-летнего мужчину забрала карета скорой помощи.

Сегодня мы писали о том, что в Днепре около Краснопольского кладбища Subaru сбил бабушку.

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