Трое дзюдоистов из Днепра вошли в национальный рейтинг лучших спортсменов

Три дзюдоиста Днепропетровщины попали в национальный рейтинг лучших сезона 2023 года в своих весовых категориях.

Об этом идет речь на сайте Федерации дзюдо в Днепропетровской области.

По сообщению, в весовой категории до 90 кг на первом месте завершил сезон днепрянин Артем Бубир. Лучшие результаты спортсмена в 2023 году – бронза Grand Slam в Анталии, серебро European Open в Мадриде и два седьмых места на турнирах Grand Slam и Grand Prix. Тренируют Артема Андрей Блошенко и Сергей Синилов.

В весовой категории до 78 кг лучшей по итогам сезона стала еще одна представительница дзюдо Днепропетровщины Елизавета Литвиненко. Она завоевала бронзу на Мастерсе в Будапеште, серебро и бронзу на турнирах Grand Prix в Португалии и Австрии. Дважды финишировала в семерке Чемпионата Европы и турнира Grand Slam. Тренеры дзюдоистки – Андрей Блошенко и Илья Чимчиури.

Днепрянка Руслана Булавина — первый номер национального рейтинга в тяжелой весовой категории +78 кг. Лучше всего она отборолась на European Open в Таллинне, где стала чемпионкой. А еще финишировала в пятерке молодежного Чемпионата Европы, в семерке турниров Grand Slam в Турции и Гран-При в Австрии. Руслана тренируется под руководством Виталия Харламова и Яна Саркисянца.

Всего в рейтинге определены лучшие дзюдоисты и дзюдоистки в семи весовых категориях. Он впервые был создан по модели рейтингов, формируемых в мировом дзюдо.

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