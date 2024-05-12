Пограничники задержали жителей Днепропетровщины у границы с Румынией

Государственная погранслужба задержала группу мужчин из Днепропетровской и Харьковской областей.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Пограничники обнаружили движение группы в сторону госграницы на участке отдела Порубное.

При задержании четверо мужчин даже не сразу поняли, что их догнали пограничники. В ходе общения с задержанными стало известно, что они жители Днепропетровской и Харьковской областей, говорится в сообщении.