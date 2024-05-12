Пограничники задержали жителей Днепропетровщины у границы с Румынией

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.
Пограничники обнаружили движение группы в сторону госграницы на участке отдела Порубное.
При задержании четверо мужчин даже не сразу поняли, что их догнали пограничники. В ходе общения с задержанными стало известно, что они жители Днепропетровской и Харьковской областей, говорится в сообщении.
Нарушители госграницы добрались до места на такси. Дальше они планировали пешком дойти до Румынии.
На задержанных составили админпротоколы.
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