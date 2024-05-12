СК Днепр-1 минимально уступил Александрии и потерял все шансы на «бронзу»

СК "Днепр-1" проиграл очередной матч весенней части УПЛ.

После победы над криворожским «Кривбассом» днепрянам в текущем туре нужна была только победа.

Только она позволила бы подопечным Максимова сохранить шансы на третье место и выход в еврокубки.

Александрия еще не обеспечила себе место в элите на следующий сезон, поэтому матч должен быть напряженным.

На деле матч получился классическим для нынешней УПЛ, с минимум моментов и единственным голом со стандарта.

После подачи с углового хозяева открыли счет благодаря голу Шостака на 18-й минуте.

Остальное время команды просто держали мяч в центре поля. СК Днепр особо не настаивал на острых моментах, а хозяев полностью устраивал счет.

Александрия почти гарантированно остается в УПЛ, а днепряне могут в следующих турах упасть даже на 6-е место.

Александрия — Днепр-1 1:0

Гол: Шостак, 18

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