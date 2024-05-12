Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На войне погиб Герой из Днепропетровской области Ярослав Сиваченко

Сегодня 13:55
просмотров

В Луганской области вблизи населенного пункта Стельмаховка погиб солдат Сиваченко Ярослав Эдуардович.

Новости Днепра про На войне погиб Герой из Днепропетровской области Ярослав Сиваченко

Об этом сообщил городской голова г. Каменское Андрей Белоусов.

Четвертого мая вблизи населенного пункта Стельмаховка в Луганской области, в результате поражения позиций по враждебному БПЛА, погиб солдат Сиваченко Ярослав Эдуардович. От имени всего общества, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника, — говорится в сообщении городского руководителя.

Мужчина родился 13 февраля 1996 года в Днепродзержинске.

Был участником АТО, работал на производственном предприятии «ТРИТОН». В марте 22 года стал в ряды Нацгвардии Украины и защищал Родину от захватчиков.

У Героя остались родители и брат.

Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и собратьям павшего Защитника.

Читайте также:
 

Новости Днепра про На войне погиб Герой из Днепропетровской области Ярослав СиваченкоУкраїнська Новости Днепра про На войне погиб Герой из Днепропетровской области Ярослав СиваченкоРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Кривом Роге во время ликвидации пожара обнаружили мужчину без признаков жизни
    Новости Днепра
    Сегодня 12:45
    В Кривом Роге во время ликвидации пожара обнаружили мужчину без признаков жизни

    В городе Кривой Рог на проспекте Южный Ингулецкого района произошел…

    На Днепропетровщине силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник
    Новости Днепра
    Сегодня 11:48
    На Днепропетровщине силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник

    Силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник в Днепропетровской области.

    В Днепре на железнодорожном вокзале выключат подсветку фасадов и отдельных зон
    Новости Днепра
    Сегодня 10:34
    В Днепре на железнодорожном вокзале выключат подсветку фасадов и отдельных зон

    Укрзализныця будет выключать освещение железнодорожного вокзала в Днепре и других…

    В Днепре «заминировали» ТЦ «Эпицентр» и многие больницы
    Новости Днепра
    Сегодня 09:58
    В Днепре «заминировали» ТЦ «Эпицентр» и многие больницы

    В Днепре за минувшие сутки поступило 2 сообщения о минировании.

    Последние новости

    В Кривом Роге во время ликвидации пожара обнаружили мужчину без признаков жизни
    В Кривом Роге во время ликвидации пожара обнаружили мужчину без признаков жизни

    В городе Кривой Рог на проспекте Южный Ингулецкого района произошел пожар.

    Сегодня 12:45
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник
    На Днепропетровщине силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник

    Силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник в Днепропетровской области.

    Сегодня 11:48
    1
    просмотров
    В Днепре на железнодорожном вокзале выключат подсветку фасадов и отдельных зон
    В Днепре на железнодорожном вокзале выключат подсветку фасадов и отдельных зон

    Укрзализныця будет выключать освещение железнодорожного вокзала в Днепре и других крупных городах.

    Сегодня 10:34
    3
    просмотров
    В Днепре «заминировали» ТЦ «Эпицентр» и многие больницы
    В Днепре «заминировали» ТЦ «Эпицентр» и многие больницы

    В Днепре за минувшие сутки поступило 2 сообщения о минировании.

    Сегодня 09:58
    16
    просмотров
    На Евровидении-2024 победила Швейцария с песней The Code
    На Евровидении-2024 победила Швейцария с песней The Code

    В шведском городе Мальме сегодня ночью завершился песенный конкурс "Евровидение-2024".

    Сегодня 08:12
    5
    просмотров
    Погода на 12 мая: в Днепре ожидается переменная облачность
    Погода на 12 мая: в Днепре ожидается переменная облачность

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    9
    просмотров
    Родственники осмотрели тело умершего мужчины в Криворожском ТЦК и нашли кровоподтеки
    Родственники осмотрели тело умершего мужчины в Криворожском ТЦК и нашли кровоподтеки

    Мама умершего в Криворожском ТЦК рассказала о деталях его гибели.

    Вчера 20:36
    8
    просмотров
    Ударил знакомого в лицо, что привело к смерти: в Днепре оперативно задержали подозреваемого
    Ударил знакомого в лицо, что привело к смерти: в Днепре оперативно задержали подозреваемого

    В Днепре полиция задержала подозреваемого в нанесении тяжелых телесных повреждений, повлекших смерть.

    Вчера 20:05
    5
    просмотров
    Враг ударил по Никопольщине 9 дронами-камикадзе: ранена женщина
    Враг ударил по Никопольщине 9 дронами-камикадзе: ранена женщина

    Сегодня, 11 мая, враг снова атаковал Никопольщину.

    Вчера 19:24
    2
    просмотров
    В Донецкой области сбили вражеский Су-25
    В Донецкой области сбили вражеский Су-25

    Защитники Украины поразили дежурный Су-25 оккупантов.

    Вчера 18:33
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх