На войне погиб Герой из Днепропетровской области Ярослав Сиваченко

В Луганской области вблизи населенного пункта Стельмаховка погиб солдат Сиваченко Ярослав Эдуардович.

Об этом сообщил городской голова г. Каменское Андрей Белоусов.

Четвертого мая вблизи населенного пункта Стельмаховка в Луганской области, в результате поражения позиций по враждебному БПЛА, погиб солдат Сиваченко Ярослав Эдуардович. От имени всего общества, Каменского городского совета, исполнительного комитета и лично от себя выражаю глубокие соболезнования родным и близким павшего защитника, — говорится в сообщении городского руководителя.

Мужчина родился 13 февраля 1996 года в Днепродзержинске.

Был участником АТО, работал на производственном предприятии «ТРИТОН». В марте 22 года стал в ряды Нацгвардии Украины и защищал Родину от захватчиков.

У Героя остались родители и брат.

Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и собратьям павшего Защитника.

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