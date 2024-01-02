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В Днепре к столбам привязывали пакеты: зачем они

Сегодня 14:20
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В Днепре на левом берегу открыли необычный сбор жестяных баночек.

Новости Днепра про В Днепре к столбам привязывали пакеты: зачем они

Пакеты привязанные к столбам были замечены на улице Калиновой. Как выяснилось, местные повесили кульочки, чтобы собрать в них жестяную тару для окопных свечей. В соцсетях множество объявлений, где мастера и мастерицы, производящие свечи для передовой, просят принести использованные металлические емкости, однако жители левого берега вывели это сбор на новый уровень.

Оставить здесь свою баночку могут все желающие. Единственное – это должна быть вымытая от еды емкость. В приоритете жестянки размером с баночку горошка. Также это своеобразный ресайклинг, поскольку тара оказывается не на свалке, где будет гнить еще сто лет и не принесет пользы, а едет на передовую.

Жители улицы Калинова в Днепре открыли сбор жестяных банок для изготовления окопных свечей, необходимых нашим защитникам на фронте. Окопные свечи – это простое, но эффективное средство, которое может спасти жизнь наших воинов. Что вы думаете о таких инициативах? — говорится в сообщении на Facebook.

Столб с пакетом находится по адресу улица Калиновая, б. 83 корп. 2 подъезд 2.

Новости Днепра про В Днепре к столбам привязывали пакеты: зачем они

Однако, в соцсетях можно найти схожие сборы, если до пакетика вам добираться не удобно.

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