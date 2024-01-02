В Днепре пенсионеру, который смертельно ранил 15-летнего парня, избрали меру пресечения

Продолжается следствие.

31 декабря в Днепре произошло ужасное происшествие – на улице Космонавтов между 68-летним мужчиной и 15-летним парнем возник словесный конфликт. Во время ссоры пенсионер ударил подростка ножом в живот. К сожалению, от полученной травмы потерпевший умер в больнице.

Правоохранители в течение часа задержали злоумышленника. Во время обыска по месту его жительства было изъято орудие преступления – нож.

Задержанному сообщили о подозрении в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 121 УК Украины). Сегодня пенсионеру суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Продолжается следствие.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине перед Новым годом мужчина всадил знакомому нож в сердце.

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