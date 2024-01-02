В Днепре пенсионеру, который смертельно ранил 15-летнего парня, избрали меру пресечения

31 декабря в Днепре произошло ужасное происшествие – на улице Космонавтов между 68-летним мужчиной и 15-летним парнем возник словесный конфликт. Во время ссоры пенсионер ударил подростка ножом в живот. К сожалению, от полученной травмы потерпевший умер в больнице.
Правоохранители в течение часа задержали злоумышленника. Во время обыска по месту его жительства было изъято орудие преступления – нож.
Задержанному сообщили о подозрении в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 121 УК Украины). Сегодня пенсионеру суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Продолжается следствие.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине перед Новым годом мужчина всадил знакомому нож в сердце.
Читайте также:
Автор:
В конце минувшей недели директор экономических программ центра «Украинский институт…
С нового года жителей Днепра ждет масса нововведений – увеличится…
Январь удивляет.
В Днепропетровской области водитель, отвозивший хлеб в соседнюю область, попал…
В конце минувшей недели директор экономических программ центра «Украинский институт будущего» Анатолий Амелин сообщил, что согласно новым нормам в Национальной стратегии доходов на 2024 год любые поступление на банковскую карту физлица, то есть обычного гражданина будут облагаться налогом в 18%.…
Официальный комментарий!
С нового года жителей Днепра ждет масса нововведений – увеличится минимальная зарплата, социальные выплаты, вступят в действие несколько новых законов. Чуть позже вырастет минимальная пенсия, остальные будут проиндексированы. Но это все будет в течение года.
Россия – страна-террорист!
В Днепропетровской области задержали вора-рецидивиста.
На обновленной Успенской площади в Днепре по праздникам был аншлаг.
Наша гордость!
Январь удивляет.
В Днепропетровской области водитель, отвозивший хлеб в соседнюю область, попал в ДТП.
Сегодня утром российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!