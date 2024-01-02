У мережі показали нові архівні фото з часів, коли на місці ж/м Сонячний у Дніпрі був пустир

Показали унікальні фото незабудованої берегової лінії, де зараз ж/м Сонячний.

У мережі показали нові архівні фото, які зробили у часи, коли забудова цієї локації тільки планувалася, а на місці нинішньої Сонячної Набережної був пустир.

Шикарні фото, датовані 1960-62 роками. На береговій лінії зараз орієнтовно вулиця Сонячна Набережна, колишня Малиновського. Справа будинок на вулиці Мурманській, 2. На задньому плану вдалечині видно арку Амурського мосту. Ймовірно ближче дерев’яний міст. Фото з архіву Людмили Іванівни, – йдеться у повідомленні в Facebook-спільноті Сонячний Дніпро.

Зауважимо, забудову цих територій розпочали у 70-х роках минулого століття. Буквально за кілька років на місці пустиря збудували цілий мікрорайон, а на карті Дніпра офіційно з’явився ж/м Сонячний. До речі, спочатку він мав називатися Лазурний.

Свою сучасну назву мікрорайон отримав завдяки 16-поверховим будинкам, фасад яких пофарбували у жовтий колір. Однак все задумане спорудити не вдалося. Попри це ж/м Сонячний все ж став культовим місцем та часто мелькає на панорамних фото Дніпра, як один із символів.

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