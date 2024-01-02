В травмпункты и больницы Днепра обращались с необычными для этого времени года жалобами

Врачи Днепра рассказали, на что жаловались во время праздников пациенты.

Новогодний период для врачей всегда достаточно тяжелый и напряженный. К медикам обращаются с отравлениями, обострениями хронических заболеваний, алкогольной интоксикацией. В травмпункты приходят люди, которые хорошо «отдохнули» и травмировали себя, пока трезвели после застолья. Однако в этом году таких обращений почти не было.

Как сообщила семейный врач Алена, в первый день к ней обращались люди с тревожными состояниями, связанными с обстрелом города, также были пациенты с симптомами ОРВИ. Людей, которые жаловались на отравление, почти не было.

Медик отметила, что в прошлом году в эти дни чаще всего обращались сразу после празднования — с алкогольной интоксикацией, перееданиями или пищевыми отравлениями.

Врач советует в случае плохого самочувствия и сильного отравления обращаться к врачам. Если состояние достаточно стабильное, тогда можно обойтись диетой с супчиками и легкой пищей, чтобы отойти от праздников.

За два дня до травмпунктов Днепра обратилось 195 человек. Обычно к врачам приходят пациенты, которые травмировались во время гуляний, однако травмы этого года не связаны с празднованиями Нового года.

Приходили люди с переломами рук, подвернутыми ногами. Горожане в основном случайно травмировались, когда шли по улице.

Если по сравнению с предыдущими годами, то это чаще были последствия празднования. Тогда к нам обращались от 60 человек с различными травмами. Сейчас с 31 декабря на 1 января – это втрое меньше травмированных. Это – не травмы, связанные с празднованием, – добавляет врач.

Лидия, которая пришла за помощью к травмпункту, травмировалась, потому что потеряла равновесие на улице.

Упала и травмировала руку и ногу. Думала, не будет болеть уже через несколько дней, а боль каждый раз становилась сильнее. Поэтому обратилась за помощью к врачам», – делится Лидия.

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