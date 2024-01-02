До травмпунктів та лікарень Дніпра зверталися з незвичними для цієї пори року скаргами

Лікарі Дніпра розповіли, на що скаржилися під час свят пацієнти.

Новорічний період для лікарів завжди досить важкий та напружений. До медиків звертаються з отруєннями, загостреннями хронічних хвороб, алкогольною інтоксикацією. До травмпунктів приходять люди, які добре “відпочили” та травмували себе, поки тверезіли після застілля. Однак цього року таких звернень майже не було.

Як повідомила сімейна лікарка Альона, у перший день до неї зверталися люди з тривожними станами, пов’язаними із обстрілом міста, також були пацієнти із симптомами ГРВІ. Людей, які скаржилися на отруєння майже не було.

Медик зауважила, що торік у ці дні найчастіше зверталися одразу після святкування — з алкогольною інтоксикацією, переїданнями чи харчовими отруєннями.

Лікарка радить у разі поганого самопочуття та сильного отруєння звертатися до лікарів. Якщо стан досить стабільний, тоді можна обійтися дієтою з супчиками та легкою їжею, щоб відійти від свят.

За два дні до травмпунктів Дніпра звернулося 195 людей. Зазвичай до лікарів приходять пацієнти, які травмувалися під час гулянок, однак цьогорічні травми не пов’язані із святкуваннями Нового року.

Приходили люди з переломами рук, підвернутими ногами. Містяни в основному випадково травмувалися, коли йшли вулицею.

Якщо у порівнянні із попередніми роками – це частіше були наслідки святкування. Тоді до нас зверталися від 60 людей з різноманітними травмами. Нині з 31 грудня на 1 січня – це втричі менше травмованих. Це – не травми повʼязані із святкуванням, – додає лікар.

Пані Лідія, яка прийшла за допомогою до травмпункту травмувалася, бо втратила рівновагу на вулиці.

Впала й травмувала одразу руку та ногу. Думала, не буде боліти вже за декілька днів, а біль щоразу ставав сильнішим. Тому звернулась по допомогу до лікарів», – ділиться пані Лідія.

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