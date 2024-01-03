У Дніпрі один із мікрорайонів частково залишився без води: причина та коли її повернуть

Сьогодні, 3 січня, у Дніпрі один із мікрорайонів частково залишився без води. Йдеться про селище Ігрень.
Про це повідомили в КП “Дніпроводоканал”.
Зазначається, що комунальники проводять аварійні роботи на вул. Керамічна/вул. Відпочинку, тому і припинено водопостачання.
Воду мають повернути протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у середу у Дніпрі деякі мешканці залишаться без світла до 17:00: адреси.
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