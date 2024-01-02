Жительница Днепра «поймала» серийного взломщика авто: подробности

Недавно к правоохранителям обратилась жительница Соборного района. Женщина рассказала, что в автомобиле, стоящем под окнами дома, где она проживает, сработала сигнализация. Днепрянка выглянула из окна и увидела, как со двора убегает мужчина, у которого в руках были какие-то вещи. Заявительница рассказала, что неизвестный побежал в сторону улицы Набережной Победы.
Женщина предположила, что этот мужчина мог залезть в салон ее автомобиля и обнести его.
Прибывшие на место происшествия патрульные осмотрели автомобиль заявительницы и обнаружили следы повреждений на стекле. Также неподалеку они обнаружили четыре транспортных средства, в которых были разбиты окна.
Отрабатывая близлежащую территорию, полицейские заметили подозрительного гражданина, держащего в руках какие-то вещи. Тот, увидев инспекторов, пытался скрыться. Его догнали и задержали.
32-летний гражданин рассказал, что это он повредил автомобили, вытащил из них указанные вещи, чтобы перепродать их. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу и доставили мужчину в участок.
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