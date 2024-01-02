Жителька Дніпра “зловила” серійного зломщика авто: подробиці

Нахабного зломника авто, який за ніч розбив щонайменше п'ять автівок, затримали завдяки жительці Перемоги.

Нещодавно до правоохоронців звернулася жителька Соборного району. Жінка розповіла, що в автівці, яка стоїть під вікнами будинку, де вона мешкає, спрацювала сигналізація. Дніпрянка виглянула з вікна і побачила, як з двору тікає чоловік, у якого в руках були якісь речі. Заявниця розповіла, що невідомий побіг у бік вулиці Набережної Перемоги.

Жінка припустила, що цей чоловік міг залізти до салону її автівки та обнести його.

Патрульні, що прибули на місце події, оглянули автомобіль заявниці і виявили сліди пошкоджень на склі. Також, неподалік, вони виявили чотири транспортних засоби, в яких були розбиті вікна.

Відпрацьовуючи прилеглу територію, поліцейські помітили підозрілого громадянина, що тримав в руках якісь речі. Той, побачивши інспекторів, намагався втекти. Його наздогнали і затримали.

32-річний громадянин розповів, що це він пошкодив автомобілі, витягнув з них вказані речі аби перепродати їх. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу та доставили чоловіка до відділку.

Читайте також:

Українська