Жителька Дніпра “зловила” серійного зломщика авто: подробиці - Днепр Инфо
Жителька Дніпра “зловила” серійного зломщика авто: подробиці
просмотров
Сегодня 21:58

Нахабного зломника авто, який за ніч розбив щонайменше п'ять автівок, затримали завдяки жительці Перемоги.

Новости Днепра про Жителька Дніпра

Нещодавно до правоохоронців звернулася жителька Соборного району. Жінка розповіла, що в автівці, яка стоїть під вікнами будинку, де вона мешкає, спрацювала сигналізація. Дніпрянка виглянула з вікна і побачила, як з двору тікає чоловік, у якого в руках були якісь речі. Заявниця розповіла, що невідомий побіг у бік вулиці Набережної Перемоги. 

Жінка припустила, що цей чоловік міг залізти до салону її автівки та обнести його.

Патрульні, що прибули на місце події, оглянули автомобіль заявниці і виявили сліди пошкоджень на склі. Також, неподалік, вони виявили чотири транспортних засоби, в яких були розбиті вікна.

Відпрацьовуючи прилеглу територію, поліцейські помітили підозрілого громадянина, що тримав в руках якісь речі. Той, побачивши інспекторів, намагався втекти. Його наздогнали і затримали.

32-річний громадянин розповів, що це він пошкодив автомобілі, витягнув з них вказані речі аби перепродати їх. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу та доставили чоловіка до відділку.

Новости Днепра про Жителька Дніпра

Новости Днепра про Жителька Дніпра

Читайте також:

Новости Днепра про Жителька Дніпра Українська

Главные новости Днепра в Telegram
# #

Комментарии

Залишити відповідь

Новости по теме

У мережі показали нові архівні фото з часів, коли на місці ж/м Сонячний у Дніпрі був пустир
Новини Дніпра
Сегодня 21:34
У мережі показали нові архівні фото з часів, коли на місці ж/м Сонячний у Дніпрі був пустир

Показали унікальні фото незабудованої берегової лінії, де зараз ж/м Сонячний.

У ботсаду Дніпра розпочався тропічний сезон
Новини Дніпра
Сегодня 20:58
У ботсаду Дніпра розпочався тропічний сезон

У дніпровському ботсаду буйно квітнуть тропічні рослини.

До травмпунктів та лікарень Дніпра зверталися з незвичними для цієї пори року скаргами
Новини Дніпра
Сегодня 20:10
До травмпунктів та лікарень Дніпра зверталися з незвичними для цієї пори року скаргами

Лікарі Дніпра розповіли, на що скаржилися під час свят пацієнти.

Збій у матриці: у Дніпрі літня пасажирка влаштувала гучні розбірки, бо їй поступилися місцем
Новини Дніпра
Сегодня 18:02
Збій у матриці: у Дніпрі літня пасажирка влаштувала гучні розбірки, бо їй поступилися місцем

У Дніпрі в трамваї стався дивний конфлікт.