Сьогодні на Дніпропетровщині попрощаються з 27-річним солдатом ЗСУ: батьки втратили єдиного сина

26 грудня поблизу населеного пункту Синьківка на Харківщині загинув 27-річний солдат ЗСУ Вадим Шаповал із Кам’янського. Батьки втратили єдиного сина.
Про це повідомив мер міста Андрій Білоусов.
Воїн народився 6 листопада 1996 року у Дніпродзержинську. 2016 року закінчив Придніпровський металургійний фаховий коледж. Після працював на промислових підприємствах. У перші дні березня 2022 року став на захист України та її народу.
Попрощаються з Героєм сьогодні, 2 січня.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника. Вічна пам’ять і слава Герою!
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