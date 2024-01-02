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Сьогодні на Дніпропетровщині попрощаються з 27-річним солдатом ЗСУ: батьки втратили єдиного сина

Сьогодні 09:24
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Вічна слава Герою!

Новости Днепра про Сьогодні на Дніпропетровщині попрощаються з 27-річним солдатом ЗСУ: батьки втратили єдиного сина

26 грудня поблизу населеного пункту Синьківка на Харківщині загинув 27-річний солдат ЗСУ Вадим Шаповал із Кам’янського. Батьки втратили єдиного сина. 

Про це повідомив мер міста Андрій Білоусов.

Воїн народився 6 листопада 1996 року у Дніпродзержинську. 2016 року закінчив Придніпровський металургійний фаховий коледж. Після працював на промислових підприємствах. У перші дні березня 2022 року став на захист України та її народу. 

Попрощаються з Героєм сьогодні, 2 січня.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника. Вічна пам’ять і слава Герою!

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