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Як у Дніпрі 2 січня працює громадський транспорт

Сьогодні 08:28
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Важлива інформація!

Новости Днепра про Як у Дніпрі 2 січня працює громадський транспорт

У вівторок, 2 січня, у Дніпрі всі маршрути громадського транспорту працюватимуть у штатному режимі за розкладом робочого дня.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Загалом на маршрути електротранспорту вийде 220 одиниць рухомого складу. Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у Telegram-боті.

Також по місту працюватимуть 92 автобусні маршрути з загальною кількістю 681 автобус (з них 103 – великої місткості).

Якщо будуть якісь зміни – ми обов’язково повідомимо!

Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі не буде світла.

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Новости Днепра про Як у Дніпрі 2 січня працює громадський транспортУкраїнська

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