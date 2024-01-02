Масований ракетний обстріл України: росіяни б’ють по цивільним об’єктам, багато постраждалих

Вони знову били по цивільним об’єктам – житлові багатоповерхівки, складські приміщення, критична інфраструктура.
Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Більшість ракет, які випустили росіяни, летіли на Київ та область. Інформація станом на 10:00:
Київ. У 6 районах виникли 7 пожеж: Оболонському, Печерському, Подільському, Соломʼянському, Святошинському та Деснянському. Є пошкодження багатоповерхівки в Соломянському районі. З будинку евакуйовано понад 130 людей. Близько 20 врятовано надзвичайниками із заблокованих приміщень. Загалом у столиці понад 20 поранених. На жаль, стало відомо, що в кареті «швидкої» померла жінка похилого віку.
Київщина. Постраждали Бориспільский, Бучанський, Фастівський райони.
На Фастівщині ліквідовано загорання житлового будинку. Дві людини загинуло. У Вишневому пошкоджено 5 багатоквартирних житлових будинків та більш як 40 автомобілів. Постраждали 7 осіб.
У Харкові ворог вдарив по середмістю. Відомо про одного загиблого та 41 постраждалого. Багато руйнувань цивільної інфраструктури.
Інформація уточнюється.
Оновлено: станом на 10:45 у Харкові 1 загибла особа, 44 поранених. Серед травмованих – 5 дітей віком від 6 до 13 років.
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Александра Лучка
Автор:
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