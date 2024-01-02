Перше відключення 2024 року: де сьогодні у Дніпрі не буде світла

Сьогодні, 2 січня, у Дніпрі будуть вимикати світло на 9 годин.
Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, сьогодні буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
Підготуйтеся!
Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні росіяни можуть завдати масованого ракетного удару по Україні.
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