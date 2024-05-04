Погода на 4 мая: в Днепре будет солнечно

Согласно прогнозам синоптиков, в этот день в Днепре небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +10°. До обеда столбики термометра будут показывать до +15°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 4 мая:
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