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Погода на 4 мая: в Днепре будет солнечно

Сегодня 06:15
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Хорошего дня, друзья!

Новости Днепра про Погода на 4 мая: в Днепре будет солнечно

Согласно прогнозам синоптиков, в этот день в Днепре небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +10°. До обеда столбики термометра будут показывать до +15°. Скорость ветра до 5 метров в секунду. 

Народные приметы на 4 мая: 

  • По небу быстро бегут облака – к засушливым дням.
  • Теплая погода – в конце месяца будет холодно.
  • Если на черемухе много цветов — к дождям летом.
  • Сильный первый гром — к богатому урожаю хлеба.

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