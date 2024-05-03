Уникальную мозаику с АТП в Днепре, пострадавшем от ракетного удара два года назад, хотят демонтировать

Речь идет об АТП, разрушенном ракетой еще в июле 2022 года. Часть мозаики уже передали в музей, а теперь учреждение ищет вышку для демонтажа ее остатков.
Мозаику снимут с фасада разрушенного здания для дальнейшего его восстановления, сообщает Технический музей «Машины Времени».
Также сообщается, что затем мозаика займет свое место на выставке «История Победы», которая расскажет о пострадавших зданиях, истории очевидцев событий и об артефактах, появившихся в результате ракетных ударов РФ.
Чтобы восстановить всю мозаику, прорисовав ее так, как она выглядела в мирное время нужны детальные фотографии мозаики. Так что если у вас есть их, то обращайтесь в Технический музей «Машины Времени».
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