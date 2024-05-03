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  • Неизвестная пена в озере Курячем: экологи Днепра обнародовали окончательные результаты проверки

Неизвестная пена в озере Курячем: экологи Днепра обнародовали окончательные результаты проверки

Сегодня 18:33
просмотров

Появились результаты проверки воды в озере Курячем в Днепре.

Новости Днепра про Неизвестная пена в озере Курячем: экологи Днепра обнародовали окончательные результаты проверки

Недавно жители Днепра пожаловались, что озеро Курячем покрылось метровым слоем пены. Днепряне зафиксировали очередной сброс неизвестного вещества из-за полуразрушенного коллектора. Впоследствии на место выехали представители горсовета, экологи и сотрудники ГСЧС.

Посредством спектрофотометра специалисты провели поверхностный анализ отобранных проб. Основные показатели загрязнения воды были в пределах нормы, кроме показателя PH, который оказался существенно повышенным. Это указывает на то, что к озеру действительно сбрасывали вещества, содержащие луга.

В департаменте экологии пообещали более тщательно проверить воду в озере Курячем. И вот появились результаты.

По словам представителей департамента экологической политики, все показатели в пределах нормы не превышают предельно допустимые нормы.

Новости Днепра про Неизвестная пена в озере Курячем: экологи Днепра обнародовали окончательные результаты проверки

Однако пока так и не удалось выяснить, кто именно сбрасывал в воду пенный раствор.

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Новости Днепра про Неизвестная пена в озере Курячем: экологи Днепра обнародовали окончательные результаты проверкиУкраїнська Новости Днепра про Неизвестная пена в озере Курячем: экологи Днепра обнародовали окончательные результаты проверкиРусский

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