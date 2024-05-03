Неизвестная пена в озере Курячем: экологи Днепра обнародовали окончательные результаты проверки

Недавно жители Днепра пожаловались, что озеро Курячем покрылось метровым слоем пены. Днепряне зафиксировали очередной сброс неизвестного вещества из-за полуразрушенного коллектора. Впоследствии на место выехали представители горсовета, экологи и сотрудники ГСЧС.
Посредством спектрофотометра специалисты провели поверхностный анализ отобранных проб. Основные показатели загрязнения воды были в пределах нормы, кроме показателя PH, который оказался существенно повышенным. Это указывает на то, что к озеру действительно сбрасывали вещества, содержащие луга.
В департаменте экологии пообещали более тщательно проверить воду в озере Курячем. И вот появились результаты.
По словам представителей департамента экологической политики, все показатели в пределах нормы не превышают предельно допустимые нормы.
Однако пока так и не удалось выяснить, кто именно сбрасывал в воду пенный раствор.
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